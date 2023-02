Si celebra il compleanno di Corelli con il concerto barocco del trio Arsenale Sonoro

Indirizzo non disponibile

Come ogni anno Fusignano celebra il compleanno di Arcangelo Corelli, nel 370esimo anniversario del giorno di nascita del celebre compositore. Venerdì 17 febbraio alle 20.30 all'auditorium di vicolo Belletti 2 si esibirà in un concerto di musica barocca il trio Arsenale sonoro, composto da Boris Begelman (violino), Marco Ceccato (violoncello) e Andrea Buccarella (cembalo). L'ingresso è a offerta libera. Il concerto sarà proposto anche al mattino in una esecuzione riservata agli studenti delle scuole medie di Fusignano.