Si celebra la festa di primavera con la musica di Silvana e Daniele Cristofori

Sabato 19 marzo a partire dalle ore 20.30 presso il Museo della Vita Contadina di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/a, avrà luogo la “Festa di Primavera”.

Organizzata dall'Associazione “La Grama”, con il patrocinio del Comune di Russi, la serata prevede l'intrattenimento musicale a cura di Silvana e Daniele Cristofori e del violino di Giancarlo Battilani. Per partecipare sarà necessario Green Pass e mascherina FFP2. L'ingresso è a offerta libera.