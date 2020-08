Si corre sul mare con la seconda “Run in the Sea”

Venerdì 28 agosto giunge il secondo evento di “Run in the Sea”. Stavolta la "pista" per i runner è la alla Diga Foranea Nord “Cavalcoli” di Porto Corsini, anche in questo caso la partenza è alle 18.30 dall’inizio della diga stessa e la lunghezza della prova è di 5 km.

Si tratta di gare a cronometro con iscrizione limitata a duecento atleti per rispettare le linee guida della Fidal Emilia-Romagna. Info su: https://www.maratonadiravenna.com/wp/run-in-the-sea/

E proprio per rispettare tutte le normative, le iscrizioni, possibili solamente online, si chiudono mercoledì 26 agosto.