Si fa un tuffo negli anni della disco music con i J Bees

Pronti a tornare indietro nel tempo: venerdì 26 novembre (ingresso ore 20:30, concerto ore 21:30) arrivano sul palco del Teatro Socjale di Piangipane i JBees, un tuffo nella disco music degli anni '70 e '80.

Con una Big Band di 9 elementi è oggi uno dei più straordinari spettacoli live in Italia. I JBees sono caratterizzati dall'eleganza e dalla sfrenata energia delle front-woman e di una sezione fiati stupefacente: uno spettacolo coreografico che è un vero e proprio show a 360°.

Biglietti € 18 (ingresso riservato ai soci Arci). I biglietti già acquistati per lo spettacolo del 2020 rimangono validi per la presente data. Come da tradizione, i mitici cappelletti del Socjale all'intervallo.