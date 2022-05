Si festeggia la biodiversità tra farfalle, mostre e visite guidate

Prezzo non disponibile

Due giorni dedicati alla biodiversità, con presentazioni di libri, un corso di disegno naturalistico, l’apertura di una mostra fotografica, visite guidate e laboratori per tutti: questo il ricco programma della festa per il ventennale di Casa delle Farfalle, prevista sabato 21 e domenica 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.

Ad aprire la festa di compleanno sarà Francesco Barberini, giovane ornitologo, Ambassador del circuito AmaParco dal 2021, che sabato 21 maggio alle ore 16.30 presenterà il suo ultimo libro dedicato agli uccelli "I dinosauri che volano tra noi" un viaggio alla scoperta delle ali da salvare. Per l’occasione sarà presente anche l’artista naturalista e illustratore scientifico Marco Preziosi, curatore dei disegni del libro di Francesco. Il pomeriggio proseguirà alle 17.30 con l’apertura della mostra fotografica “Il fragile equilibrio della biodiversità” e con la proclamazione dei tre vincitori.

Domenica 22 maggio in mattinata sono previsti alcuni appuntamenti veramente speciali. Si parte alle 9.30 con “Disegnare la natura” seminario introduttivo al disegno naturalistico condotto dall’artista e illustratore scientifico Marco Preziosi, che oltre a raccontarne la storia farà scoprire che è una pratica alla portata di chiunque, anche privo di esperienze specifiche in campo artistico. Il seminario ha una durata di circa 2 ore e un costo di 15 euro. Alle ore 10 nel giardino di Casa delle Farfalle partirà una visita guidata dedicata alla biodiversità condotta dal giovane Francesco Barberini, un’occasione straordinaria per conoscere l’ornitologo e approfondire contenuti scientifici legati alla natura che ci circonda.

Alle ore 11.30 si tiene la presentazione del libro “Una città inattesa” Viaggio fotografico nella biodiversità urbana, del naturalista e comunicatore scientifico Francesco Tomasinelli, alla presenza dell’autore. Tomasinelli propone una sintesi del fenomeno dell'inurbamento della fauna in Italia, raccontando alcune delle presenze più interessanti nelle città italiane. La pandemia e i lockdown ci hanno infatti fatto scoprire che le città, anche quelle più grandi, non sono i deserti biologici che molti si aspettano ma un ambiente complesso che può ospitare un numero sorprendente di specie di uccelli, ma anche mammiferi, rettili, anfibi, insetti e pesci. La comparsa di specie esigenti tra le nostre case, come picchi, rapaci e farfalle, che sono ottimi bioindicatori, può raccontarci diverse cose sulla qualità ambientale dei luoghi dove viviamo.

Il compleanno di Casa della Farfalle prosegue nel pomeriggio di domenica alle ore 15 con “Gli Insetti Foglia” laboratorio a cura di Manolo Benvenuti e Elena Leria Jiménez per creare insetti utilizzando fogliame e altri materiali reperibili in natura, dando libero sfogo alla creatività. Alle 16.30 è in programma la narrazione animata “Storie Naturali” per raccontare ai piccoli dai 4 anni, ma anche ai grandi, la natura con fiori, colori e animali, a cura di Compagnia Le Pu-pazze. Il weekend termina alle ore 17 con la visita guidata dedicata alle farfalle crepuscolari Twilight Butterfly.