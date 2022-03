Si gioca con la musica e i libri illustrati: nuovi incontri per le famiglie

Ecco i nuovi appuntamenti dei laboratori per famiglie "M di Mamma P di Papà". Partiti sabato 26 febbraio, proseguono i laboratori di musicalità rivolti ai genitori e ai loro bambini per presentare attraverso i libri, la musica e le filastrocche, le attività quotidiane di cura che nutrono la relazione. Nella prima parte dell’incontro verrà proposta la lettura ad alta voce in cui i suoni, i rumori e il canto andranno a scandire i tempi e a caratterizzare i luoghi e i personaggi della storia. Le pagine del libro, fatte di immagini e parole, si trasformeranno in una partitura musicale e le melodie di generi diversi andranno a solleticare il gusto musicale dei partecipanti. Nella seconda parte del laboratorio verrà offerto ai genitori uno spazio per riflettere sulle pratiche di cura ed educazione legate ai temi affrontati durante la lettura: il pasto, il cambio, il sonno e il gioco. Durante le conversazioni pedagogiche verrà dato valore all’uso della voce e alla lettura dialogica come attività ludiche capaci di facilitare la comunicazione, sviluppare il linguaggio e alimentare il benessere relazionale. Ogni incontro si articolerà in due turni per accogliere un massimo di 12 bambini e un adulto accompagnatore: Sabato 12 marzo 1° turno ore 16.15, 2° turno ore 17.30 (papà e bambino 21 mesi-3 anni), Sabato 19 marzo 1° turno ore 16.15, 2° turno ore 17.30 (mamme e bambino 21 mesi-3 anni).

Sabato 2 aprile ore 17.00 spazio alla serata Playback Theatre, rivolta ai genitori dei bambini frequentanti i servizi 0/6 anni del Comune di Russi, è centrata su tematiche educative e sociali che caratterizzano il ruolo ed i vissuti genitoriali legati ai temi del sonno, pasto, cambio e gioco affrontati durante i laboratori di Musicalità. La proposta di offrire ai partecipanti uno spazio teatrale (il Playback Theatre) ha l’obiettivo di attivare una comunicazione ed un confronto tra le persone a partire proprio dai vissuti e dalle esperienze di vita che li coinvolgono come genitori e che, visti rappresentati e rispecchiati sulla scena dai performer, permettono l’accesso ad una dimensione di connessione con l’esperienza della comunità presente in sala. Ogni frammento di vita condiviso contribuisce a tessere una rete che collega a livello profondo le esperienze individuali di ognuno di noi con l’esperienza collettiva più ampia propria dell’umanità.

Informazioni e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia 10. Gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per accedere è necessario possedere il green pass rafforzato valido. Per prenotazioni: Tel. 0544 587648 Mail. istruzione@comune.russi.ra.it