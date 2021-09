Si gustano i sapori della tradizione alla Sagra del Passatello

Prezzo non disponibile

Dal 7 al 17 ottobre torna la Sagra del Passatello a Savio di Ravenna. Spazio quindi ai deliziosi passatelli preparati dalle azdore, in brodo o asciutti, ma anche ai secondi di carne, al fritto di pesce e ad altre specialità. Appuntamento tutte le sere alle 19 in via Tamigi 11 a Savio; la cucina dello stand chiuderà tutte le sere alle 22,30. Nelle sue domeniche appuntamento anche a pranzo (12:00 - 13:30), ma cn prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio domenicale ci saranno attrazioni giochi e spettacoli rivolti ai più piccoli. Prenotazioni al numero 334 7719481.