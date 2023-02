Si impara a donare con lo spettacolo "La farfalla senza ali"

A poco meno di un anno dal suo debutto a Bagnara, il progetto di AIDO Bassa Romagna “La farfalla senza ali” continua la sua opera di promozione della cultura del dono. Lo spettacolo, tratto dal libro omonimo che Renato Gadda ha scritto per AIDO e che l’associazione Entelechia ha tradotto sul palco, adesso approda a Lugo, venerdì 10 febbraio, con un doppio appuntamento alle 9.30 e alle 10.30. Lo spettacolo avrà come spettatori gli alunni della scuola primaria dell’Istituto San Giuseppe, divisi in due gruppi di cinque classi l’uno, e andrà in scena nel teatro interno alla scuola. Per gli studenti della San Giuseppe sarà l’occasione per vedere concretizzato sul palco quell’obiettivo di sensibilizzazione dell’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule che anche la sezione della Bassa Romagna di AIDO sta portando avanti con questo progetto, anche grazie a un rapporto di collaborazione con le scuole del territorio.

La San Giuseppe è peraltro protagonista di un altro progetto avviato dalla sezione della Bassa Romagna dell’associazione: è stata la prima, infatti, ad aderire al progetto “AIDO per le scuole”. I suoi studenti sono stati chiamati a tradurre su carta, sotto forma di poesie, la loro idea della donazione. Poesie che presto verranno presentate all’interno di una serie di eventi che AIDO Bassa Romagna sta organizzando per celebrare i 50 anni di attività, essendo l’associazione nazionale nata ufficialmente il 26 febbraio 1973. Il gruppo dei volontari della Bassa Romagna ricambia tanto impegno e tanto entusiasmo donando materiale scolastico e didattico acquistato con i fondi raccolti nelle varie iniziative organizzate.