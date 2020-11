Si parla del futuro di sport e turismo con il nuovo "boss" della Formula 1 Stefano Domenicali

Dopo la prima edizione, realizzata nella scorsa primavera, prende il via martedì 24 novembre la nuova edizione degli appuntamenti "Fantini Club Live: Sport Turismo". Un nuovo format che ogni settimana vedrà a confronto insieme al giornalista Lorenzo Dallari tanti ospiti del mondo dello sport, del giornalismo e della politica: da campioni e dirigenti sportivi, a grandi imprenditori, autorità e specialisti del settore.



Particolare attenzione che verrà riservata al territorio dell'Emilia-Romagna, terra dell'accoglienza e del buon vivere, molto legata alle tematiche del turismo sportivo. Sani stili di vita, territorio, benessere, sport e alimentazione saranno i temi trattati in questa serie di nuovi appuntamenti.



"Sport e Turismo: Quale futuro?" sarà il tema del primo appuntamento, in programma martedì 24 novembre dalle ore 21.00 alle 22.00. Lorenzo Dallari ne parlerà insieme agli ospiti Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali, Giammaria Manghi, capo della segreteria politica del Presidente della Reggio Emilia Romagna, Stefano Domenicali, attuale Presidente e AD di Lamborghini auto e prossimo capo della Formula 1 e Claudio Fantini del Fantini Club. Diretta sulle pagine Facebook @fantiniclub e @dallarivolley, sul canale Youtube Fantini Club e sui siti fantiniclub e dallarivolley.