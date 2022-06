Si parla di Nba sulla spiaggia ravennate con l'esperto di basket Flavio Tranquillo

Indirizzo non disponibile

Dopo tre anni di assenza dovuti alla pandemia, torna sul litorale ravennate Flavio Tranquillo per il classico incontro dopo la chiusura della stagione di basket NBA. Flavio Tranquillo, esperto italiano della NBA sarà giovedì 30 giugno, ore 21.45, al bagno Polka di Marina Romea per parlare e commentare con gli appassionati la stagione cestistica americana appena conclusa, con la sua grande professionalità unita alla simpatia umana.

Flavio Tranquillo, nato a Milano nel 1962 da padre calabrese e madre ligure, è inviato speciale per Sky Sport. Ha seguito, da radiocronista prima e telecronista poi, tutti i più importanti avvenimenti cestistici degli ultimi trent’anni in Italia, Europa e Usa. Ha pubblicato articoli su numerose riviste specializzate e libri, non solo dedicati al basket, ma alla visione a 360 gradi dello sport e della giustizia.