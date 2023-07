Si parla di "Pirati e corsari nel mare di Romagna" con Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli e Davide Gnola

Mercoledì 5 luglio alle ore 21 nello stabilimento balneare Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare 80), per la rassegna letteraria Capit Incontra, Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli e Davide Gnola presentano il libro Pirati e corsari nel mare di Romagna (secoli XV-XIX), edito dalla società editrice Il Ponte Vecchio, 2023.

I litorali romagnoli, che oggi sono luoghi di vacanze e di svago, sono stati per secoli una pericolosa frontiera frequentata anche da pirati e corsari. Le comunità costiere e portuali della Romagna hanno dunque dovuto misurarsi in passato con fenomeni come le continue incursioni di “uscocchi” e “barbareschi”, con razzie di cose e rapimenti di persone, e con la “guerra di corsa” che ha caratterizzato per alcuni secoli lo scontro tra l’Impero Ottomano e gli stati mediterranei ed europei, con importanti riflessi sociali, economici e culturali.

Una storia di grande fascino, in gran parte sconosciuta al pubblico, che questo volume, scritto da Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli, Davide Gnola e Oreste Delucca intende raccontare attraverso vari aspetti: il contesto marittimo in cui avviene, le incursioni testimoniate negli archivi e nelle memorie, le difese costiere, gli ex voto che rappresentano i sentimenti delle persone che hanno vissuto allora una costa e una società molto diverse da quelle che oggi conosciamo.