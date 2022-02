Si parla di riproduzione umana tra scienza ed etica delle cure con Carlo Bulletti

Sabato 12 febbraio alle ore 15.30 alla biblioteca Goia di Cervia si terrà il primo appuntamento del ciclo “A braccetto con la scienza” organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca di Cervia. Il tema dell’incontro sarà “Riproduzione umana tra scienza ed etica delle cure”; a parlarne sarà Carlo Bulletti (Yale University - USA e Extra Omnes, Medicina e Salute Riproduttiva - Italia) co-autore insieme a Carlo Flamigni del saggio “Fare figli. Storia della genitorialità dagli antichi miti all'utero artificiale”, edito da Pendragon.

I due autori ripercorrono la storia della riproduzione umana attraverso i secoli, le culture e le religioni, fino alle scoperte rivoluzionarie dell'ultimo cinquantennio: dalla fecondazione in vitro al superamento di gran parte delle sterilità maschili, dalla diagnosi genetica preimpiantatoria alle gravidanze in uteri trapiantati. Inoltre, illustrano quello che potrebbe accadere in futuro, le nuove frontiere della genitorialità: ulteriori, incredibili innovazioni destinate a cambiare la scienza e la coscienza collettiva, usi e costumi fin qui consolidati e spesso attribuiti a un astratto concetto di natura immodificabile che invece vede continue evoluzioni e nuovi riposizionamenti, in un percorso che parte molto prima della stessa nascita dell'uomo e non dà segni di arresto.