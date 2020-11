Si pensa all'ambiente fra giochi, laboratori e webinar

Sono in arrivo in Bassa Romagna quattro appuntamenti dedicati all'ambiente e alla sostenibilità: appuntamenti che, per ottemperare alle norme vigenti, si svolgeranno online.

L'Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo ha rimodulato gli eventi di "Infanzia e natura", alla luce delle nuove restrizioni. Per festeggiare la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono previsti due incontri ludico-didattici online. Sabato 21 novembre alle 10 "La scatola dei miei giochi" per realizzare semplici giochi di carta piegata della tradizione con cui divertici, sviluppando inoltre la coordinazione e la motricità fine con l'aiuto di mamma e papà. Domenica 22 novembre alle 10 “Il tovagliolo magico”. Gli incontri si concluderanno con una breve favola raccontata da Nonna Giromilda. Link per il collegamento: https://meet.google.com/bah-vvqq-nza. Informazioni allo 0545 47122, email erbepalustri.associazione@gmail.com.

Nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e del Festival della cultura tecnica, domenica 22 novembre alle 15 Casa Monti ha organizzato un webinar “I weekend della scienza: la plastica” dedicato alla plastica e alla sua pericolosità: interverrà per la Regione Emilia-Romagna Elena Bosi, che illustrerà il contesto a livello regionale sulla tematica, quindi le strategie, i progetti o gli esempi sul tema. A seguire è previsto un intervento di Sauro Pari, presidente di Fondazione Cetacea, per un focus legato alle microplastiche in mare. È obbligatoria la prenotazione, info e prenotazioni allo 0545 38149, email casamonti@atlantide.net.

Il Ceas Bassa Romagna, in collaborazione con il Centro per le famiglie, organizza un webinar giovedì 26 novembre alle 17 dal titolo “Ripartiamo dalla natura”, dove verrà esplorato il ruolo dell’adulto nelle esperienze di gioco e didattica all’aperto (evento a cura di Villa Ghigi e del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, centrofamiglie@unione.labassaromagna.it).