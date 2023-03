Si presenta l'antologia "Viaggi": 44 racconti tra esperienze e fantasia

L’antologia di racconti intitolata "Viaggi" giunge al suo primo incontro con il pubblico cervese. La presentazione è in programma venerdì 24 marzo alle ore 17 alla biblioteca Maria Goia di Cervia. Saranno presenti alcuni degli autori. Il libro, che comprende 44 racconti scritti da 38 autori, è inserito in un più ampio progetto culturale che trova negli scrittori, nei lettori, negli sponsor e nelle librerie che si sono rese disponibili gratuitamente, i partner di un piano il cui obiettivo è una raccolta fondi per il restauro del patrimonio antico della biblioteca cesenate, Memoria del Mondo dell’Unesco, attraverso l’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. Il volume infatti non è in vendita ma viene ceduto gratuitamente con un’offerta di 15 euro all’Associazione Amici.

Si tratta di una formula già sperimentata cinque anni fa con il libro “MADRI. Storie di figli” che ha portato al restauro di 5 preziosi codici custoditi nell’aula nel Nuti, patrimonio della libreria del signore Malatesta Novello che, dopo oltre 500 anni di vita, necessitavano di alcuni interventi di risanamento. L’obiettivo di questo secondo progetto contribuirà a riportare alla forma originaria alcuni antichi corali, i grandi libri con le note dei canti religiosi diffusi nelle chiese conventuali, patrimonio della biblioteca e della città.

L’antologia è anche uno stimolo di piacevole lettura. Gli autori - giornalisti, scrittori, persone con naturale propensione alla scrittura letteraria - hanno declinato il tema del viaggio attraverso racconti di esperienza vissuta o di pura fantasia. Tra di essi ci sono anche scrittori acclamati, selezionati per il premio Bancarella. Ognuno di loro ha contribuito gratuitamente ed ha acquistato almeno una copia del libro. Un’altra delle gambe su cui ha viaggiato la realizzazione dell’antologia è stato il Rotary Club Cesena, che declinando ancora una volta il proprio fine statutario, ossia servire per un obiettivo comune, ha pagato l’intero costo della stampa.