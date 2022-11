Si racconta la storia dei Cristiano Sociali con Mimmo Lucà e Vasco Errani

Venerdì 25 novembre, ore 17.30, alla Sala Zaccagnini di Ravenna, in via Roma 108, si svolge l'incontro con Claudio Sardo, Mimmo Lucà e Vasco Errani per la presentazione del libro sulla storia dei Cristiano Sociali (1993/2017), edito da Il Mulino, con un'introduzione di Romano Prodi. Il libro ricostruisce la presenza e il ruolo dei cristiano sociali nella vita politica e istituzionale del nostro Paese. In quell’esperienza si riconobbero cristiani impegnati nelle Acli, Confcooperative, Cisl, Azione Cattolica, Agesci, volontariato. Anche nella nostra provincia furono eletti dei rappresentanti al Senato: prima il giudice Piero Casadei Monti, poi, dopo la sua scomparsa, Aldo Preda.