Si racconta la storia di Alfonsina Strada nello spettacolo "Finisce per A"

Sabato 2 dicembre, ore 20.30, al Teatro comunale di Russi in via Cavour 10, in occasione del compleanno di Linea Rosa, si tiene lo spettacolo teatrale "Finisce per A" di Eugenio Sideri. Un soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia maschile nel 1924, e Gesù. Con Patrizia Bollini, regia di Gabriele Tesauri, voce off Pierr Nosari. Biglietto: 8 euro. Per prenotazioni: tel. 339 6666149, monicav@linearosa.it; 0544 216316, linearosa@racine.ra.it.