Si racconta la storia di Gianni Pozzi, "un italiano di Solidarnosc"

Lunedì 11 luglio, alle 20.30, allo chalet dei Giardini pubblici di Ravenna si tiene la presentazione del libro "Gianni Pozzi - un italiano di Solidarnosc". Il volume, a cura di Aldo Preda, contiene scritti di Romano Prodi, Ivo Camerini, Savino Pezzotta e Andrrzej Suski.

"Non posso negare che una figura di sindacalista come quella di Gianni non esiste più. Non perché manchino oggi le persone generose che esercitano una forte leadership a servizio dei lavoratori, ma perché la società di oggi rende impossibile l’esercizio di quel totale coinvolgimento che era proprio di Gianni Pozzi", si legge nella quarta di copertina a firma di Romano Prodi.