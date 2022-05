Si raccontano femminilità, paure e dolori a passi di danza con lo spettacolo “Pensavo Peggio”

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno al teatro Walter Chiari di Cervia debutta alle 20:30 lo spettacolo di danza “Pensavo Peggio”, ideato da Cristiano Buzzi (in arte Kris), Alimah Grasso e Cristina Drei.

“Pensavo Peggio” nasce dalla storia (molto) vera di Cristina Drei e racconta in maniera ironica e per niente superficiale il suo essere donna, dalla scoperta di un tumore al seno fino alla sua risoluzione. Lo spettacolo porta in scena la malattia dandole un’altra interpretazione fatta di confusione e paura ma anche ironia e passione per la vita. Le coreografie originali di Cristiano Kris Buzzi e Alimah Grasso sono interpretate da otto danzatori professionisti selezionati in tutta Italia: Vittoria Markov, Salvatore Perugini, Eleonora Blanco, Mattias Amadori, Anna Donati, Simone Terribile, Giulia Alvear Calderon e Daniele Nocchi.

“Pensavo Peggio” è anche un progetto sociale: parte del ricavato degli spettacoli andranno a sostegno di Fiori D’acciaio, associazione faentina per la cura e prevenzione del tumore al seno. Inoltre durante entrambe le serate di debutto ci saranno 20 posti dedicati a donne seguite da associazioni di sostegno femminile, per dar loro l’opportunità di assistere a uno spettacolo sulla femminilità nella bellezza della cornice teatrale.