Si ride con i "Comici del Borgo": Davide Dalfiume, Marco Dondarini e Giampiero Pizzol

Sabato 18 febbraio alle 21 torna la rassegna teatrale “Una Massa di Risate”, sulla scena della Sala del Carmine di Massa Lombarda arrivano I Comici del Borgo, il duo comico composto da Davide Dalfiume e Marco Dondarini. Sarà ospite anche l’attore romagnolo Giampiero Pizzol. L’ingresso all’evento sarà ad offerta libera. Uno spettacolo profondamente legato al territorio. I personaggi racconteranno, attraverso le loro vicissitudini, storie profondamente legate alla cultura romagnola e alle sue origini. Due stili artistici differenti che si incontrano in un mix comico esplosivo e portano in scena un’alchimia di linguaggi inedita e inaspettata in cui i ruoli di spalla e comico si confondono di continuo. La serata è a offerta libera con prenotazione obbligatoria al numero 371-5318963.

Il duo comico Marco Dondarini e Davide Dalfiume è nato esattamente per sbaglio: i due, infatti, si sono ritrovati insieme sul palco del laboratorio Zelig nel 2014 per un errore di scaletta e hanno iniziato a improvvisare, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Gli autori, intuendo le potenzialità, li hanno voluti per la trasmissione televisiva Zelig1 e da quel momento i due non si sono più fermati. Un percorso artistico iniziato sui palchi di Zelig ed approdato anche a Eccezionale Veramente su La7.

Giampiero Pizzol, attore romagnolo, è autore di opere in prosa e in musica, monologhi e fiabe. Per il cabaret, dopo il premio Walter Chiari ‘94, porta il personaggio comico del Frate di Montecucco a Zelig Off nel 2004 e ad altri programmi Radio e Tv. La rassegna Una Massa di Risate è organizzata dal Comune di Massa Lombarda in collaborazione con il Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore.