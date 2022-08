Si riscopre il film "Strane storie" con Ivano Marescotti

Indirizzo non disponibile

Continuano "I lunedì di Marescotti", la rassegna di incontri pubblici con protagonista Ivano Marescotti nell’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo. Lunedì 29 agosto alle 21, sarà l’occasione per vedere il film girato nel 1994 “Strane storie - racconti di fine secolo” del regista Sandro Baldoni di cui Marescotti è protagonista. L'incipit del film: durante un viaggio in treno, per distrarre la figlia annoiata, un padre le racconta tre storie surreali, traendo spunto dagli altri viaggiatori seduti nello scompartimento.