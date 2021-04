Si rivive la "conquista della Luna" con l'astrofisico Michele Cappetta

Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza. Giovedì 8 aprile alle 21 si può seguire sul canale su YouTube del Gruppo Astrofili la diretta con l'astrofisico Michele Cappetta, divulgatore sul canale YouTube Fisica-Mente, che parlerà della missione Apollo 11. A seguire Fabio Fabbri del Gruppo Astrofili Faenza mostrerà con Stellarium il cielo del mese e i principali fenomeni astronomici.

Il 20 luglio 1969, tutto il mondo rimase per qualche minuto con il fiato sospeso. Molte persone raccolte attorno a pochi televisori guardavano in bianco e nero un essere umano mettere piede per la prima volta su un terreno che non era il pianeta Terra. Quei pochi istanti rimarranno per sempre nella memoria e nella storia.vMa ciò che è culminato in quei pochi minuti ha avuto inizio ben 4 giorni prima, dalla Florida. E molte cose sono successe dal lancio di un razzo di 110 metri di altezza fino all'atterraggio di un'astronave poco più grande di un camioncino.

In questa diretta si va a vedere passo passo quali sono state le tappe del viaggio che ha portato per la prima volta 3 astronauti sulla Luna e come questi sono poi riusciti a tuffarsi sani e salvi nell'oceano Pacifico. Durante la diretta sarà disponibile una chat per fare domande e commenti.