Quaranta cantine e 150 vini da assaggiare: tutto pronto per l'edizione 2024 di "Cantine in città"

Ravenna apre le porte agli amanti del vino per la sesta edizione di "Cantine in città", in programma sabato 2 marzo dalle 12 alle 19 negli spazi delle Artificerie Almagià. L'iniziativa punta a far incontrare i produttori, che arrivano sul territorio da ogni parte d'Italia, con i consumatori di vino. Saranno 40 le cantine presenti per un totale di 150 tipologie di vino da degustare.

Il costo del biglietto è di 25 euro intero in cassa, mentre è ridotto a 22 euro per i soci AIS, AIES, ONAV, FISAR, GO WINE, SLOW FOOD. È comprensivo di calice, taschina, degustazioni illimitate e un buono sconto di 5 euro spendibile presso ogni produttore di vino. La partecipazione riservata ai maggiori di 18 anni. Prevendite su EventBrite.

"Cantine in Città" offre la possibilità ai diversi vignaioli presenti di narrare la propria storia e ad appassionati e operatori del settore di respirare e nutrirsi della loro passione degustando le eccellenze del settore che si possono acquistare, grazie anche al buono compreso nel biglietto.