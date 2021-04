Si scopre il cinema del regista greco Yorgos Lanthimos

Continuano gli eventi online organizzati dal circolo Scambiamenti di Cervia dedicati al grande cinema. Venerdì 9 aprile alle 20.45 si terrà in diretta sulla pagina Facebook dello spazio culturale la serata “Yorgos Lanthimos”, durante la quale i relatori Andrea e Alessandra Castorrini guideranno il pubblico alla scoperta del premiato regista greco.

Nato nel 1973 a Atene, Georgios Lanthimos è regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tra i più importanti del cinema del proprio Paese Dal 2001 ad oggi ha girato 8 lungometraggi, 3 cortometraggi e numerosi video commerciali. È balzato all’onore delle cronache per capolavori come The Lobster e La Favorita, che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nei più importanti festival cinematografici mondiali.

Durante la serata Alessandra e Andrea Castorrini toccheranno aspetti trasversali parlando di tutte le opere della sua filmografia: Yun’occasione per scoprire qualcosa di nuovo su questo incredibile regista e anche, forse, per scoprire qualche suo film passato inosservato ma che vale sicuramente la pena di guardare.