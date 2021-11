Si scopre l'essenza della natura nello spettacolo "La pancia del mondo"

La pancia del mondo. Piccola genesi sonora e visuale è lo spettacolo della compagnia Teatro delle Briciole – Solares Fondazione delle Arti che inaugura, sabato 4 dicembre alle ore 21, gli appuntamenti con le Favole della Stagione 2021/2022 del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Scritto da Manuela Capece e dall’interprete Davide Doro, la pièce è ispirata alle antiche cosmogonie e alla straordinaria capacità di creazione della Madre Terra, che diede alla luce il Cielo, le Montagne, il Mare.

Un rito collettivo, una pratica per allenarsi alla sensibilità, un viaggio da fare insieme per esercitare empatia. Abbiamo bisogno di ascoltare. Dobbiamo aprire le orecchie del cuore per poter sentire ogni piccolo battito. Dobbiamo accogliere i simboli che sono come semi che germogliano. L’essenza della Natura, il mistero e la meraviglia che si prova a contemplare il Cosmo. Facciamo un viaggio che si ripete da sempre. La madre terra ci chiama e noi che stiamo ancora dormendo crediamo di sognare. Sentiamo i suoni del mondo che arrivano da lontano. Ci prepariamo al lungo cammino, immaginiamo quello che verrà, sogniamo il mondo che ci aspetta. Sentiamo il respiro del mondo, sentiamo il sole e la luna, il giorno e la notte. Sentiamo ogni goccia che cade e la sua eco nell’infinito. Dobbiamo allenare l’anima perché riesca a sentire tutto quello che c’è.

Biglietti: 5 euro