“Siamo luce nella notte”: una camminata di solidarietà alle donne vittime di violenza

Martedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la Comunità Papa Giovanni XXIII organizza a Faenza, in collaborazione con le parrocchie dell’Unità pastorale “Mater Ecclesiae”, l’iniziativa “Siamo luce nella notte”. La camminata, che prenderà il via alle ore 20.30 presso la Chiesa del Paradiso e terminerà a Pieve Ponte, snodandosi lungo la ciclabile, è dedicata alle donne vittime di violenza e tratta e sarà arricchita da testimonianze, canti e momenti di riflessione e preghiera. Saranno presenti anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola e il vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, Mons. Mario Toso.