Sideri, Caravita e Garavini raccontano i 21 anni di Lady Godiva Teatro

Sabato 25 marzo, ore 18, al Moog Slow Bar inicolo Padenna 5 a Ravenna, si terrà il ventesimo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Eugenio Sideri, drammaturgo, regista e scrittore, Enrico Caravita, attore e cofondatore di Lady Godiva Teatro e Carlo Garavini, attore e collaboratore di progetti laboratoriali, parleranno dei primi 21 anni di Lady Godiva Teatro accompagnandosi con la lettura e la recitazione di alcuni testi fondamentali del suo percorso artistico.

Secondo la tradizione popolare medievale, Lady Godiva prese le parti della popolazione di Coventry, che stava soffrendo per le tasse oppressive imposte da suo marito. Lady Godiva gli chiese più volte di toglierle, ma il marito rifiutò sempre. Stanco delle sue suppliche, le disse che avrebbe dato ascolto alla sua richiesta solo se avesse cavalcato nuda nelle vie della città. Lady Godiva lo prese alla lettera e cavalcò a Coventry, coperta soltanto dai suoi lunghi capelli. Alla fine, il marito di Godiva mantenne la sua parola e abolì le tasse onerose. Partendo da questa piccola storia, nel 2001 Eugenio Sideri ed Enrico Caravita (e dal 2017 Carlo Garavini) fondano l’Associazione Lady Godiva Teatro. Hanno incentrato il loro lavoro realizzando spettacoli, eventi, laboratori e corsi su temi legati all’impegno civile: Resistenza, mafie, violenza sulle donne, violenza sui bambini sono stati temi in più occasioni presentati. E poi la Strage della Stazione di Bologna, la poesia e la ragion di stato dell’Iliade, fino a Pasolini dell’ultima produzione “Calere”. Per “I sabati del Moog” Lady Godiva Teatro racconterà questi 21 anni di lavoro, accompagnandosi con la lettura e recitazione di alcuni testi fondamentali del suo percorso artistico.