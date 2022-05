Simona Ventura, Licia Colò, Iron Man e Patti Smith: un'estate ricca di protagonisti a Cervia

Un ricco programma di eventi quello del Comune di Cervia, che ogni anno investe risorse e tempo nella ricerca di nuovi spettacoli da proporre alla città. Tra le importanti novità di questa estate una prima collaborazione con Simona Ventura e Giovanni Terzi; oltre che la presenza di Licia Colò per il 50esimo di Cervia Città Giardino, che verrà inaugurato il 14 giugno con uno spettacolo pubblico in Rotonda Primo Maggio. Tra i grandi ritorni quello della Mille Miglia il 15 giugno, sotto la torre San Michele. Altra grande novità la rassegna “Protagonisti” che dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Rapallo arriva a Cervia con ospiti nazionali del mondo dello spettacolo e della politica. Oltre a questo l’importate riconferma del Ravenna Festival e dei tanti eventi sportivi da Supersapiens IRONMAN, allo Yoga Yam Festival con le Kris and Kris e del ballerino Kledi con DiD MiMa Summer Edition. Questo dopo il grande successo del Festival degli Aquiloni e della mostra “Made in New York – Keith Haring e Paolo Buggiani”. Diversi gli eventi storici in programma come il Vip Master e Sapore di Sale, i fuochi di San Lorenzo e lo Sposalizio del Mare ormai alle porte. Tornano dopo un anno di assenza i grandi concerti in Piazza Garibaldi con Patti Smith, Sangiovanni e Andrea Pucci.

Oltre ad un programma di eventi davvero corposo l’Amministrazione Comunale sta investendo sempre di più anche nella comunicazione turistica e sportiva, al di là delle azioni messe in campo per la promozione con la collaborazione di Cervia Turismo. Per questo dopo l’uscita sul National Geographic Travel la scorsa primavera e sulla guida di Repubblica della Provincia di Ravenna, continua a promuovere la località grazie alla collaborazione con alcune trasmissioni delle più importanti Tv nazionali: Rai2, Canale5, La7, Sky Sport e Sky Sport Arena. Inoltre lo spot della nota trasmissione “Calciomercato” di Sky Sport verrà girato nei prossimi giorni proprio all’ intendo della Darsena Del Sale. Collaborazione attive, che hanno impegnato fortemente la macchina comunale, ma che porteranno Cervia al grande pubblico.

“In questi anni l’investimento su gli eventi culturali è cresciuto, abbiamo riportato il Ravenna Festival a Milano Marittima e da quest’anno, con un contratto triennale, le grandi mostre di Street Art al Magazzino del Sale. I numeri delle presenze ormai giunti a più di 8000 mila, ci stanno dando ragione e confermando che stiamo andando nella direzione giusta, questa prima iniziativa sta avendo davvero un grande successo.- ha dichiarato Cesare Zavatta Assessore alla Cultura del Comune di Cervia ed ha aggiunto - Anche le serate del Ravenna Festival sono sempre sold out, e questo ci dimostra che i nostri turisti apprezzano e vengono a Cervia anche per eventi culturali. Un importante risultato per questa città, che determina anche in quale direzione vogliamo andare: quella di un turismo di esperienza, molto più attivo e riferita a un target sempre più alto.”



Inoltre l’Assessore agli Eventi Michela Brunelli ha dichiarato: “Dopo due anni di pandemia riusciamo per il primo anno a realizzare eventi senza le restrizioni a cui eravamo purtroppo stati abituati, tornano per questo i grandi concerti in Piazza Garibaldi e tanti altri eventi che nelle ultime due stagioni erano stati costretti a ridimensionarsi. Inoltre come Amministrazione Comunale abbiamo messo attenzione alle novità proposte ed inserito nel palinsesto eventi sempre interessanti e che ampliano l’offerta per i nostri turisti. Come ogni anno ringraziamo i privati che in autonomia, con l’appoggio e il contributo del Comune, hanno riportato grandi eventi come il Vip Master e il Triathlon Sprit Italiano maschile e femminile, per citarne alcuni. Importante per questa amministrazione è anche portare avanti le iniziative sui territori di Pinarella e Tagliata con eventi come Pinarella Summer Social e il palinsesto comico e dei burattini della Riviera dei Pini a Tagliata di Cervia. Anche quest’anno siamo certi di riuscire a proporre una buona offerta su tutta la città“.

Grandi eventi sportivi

Riprende la programmazione dei grandi eventi sportivi Dal 26 al 29 maggio torna a Cervia una delle poche tappe italiane del World Tour di beach volley. A inizio giugno due importanti eventi anche di Aics. La prima di settembre arriva la prima edizione “Acque sicure & Cervia Mile Classic” e poi arriva la tanto attesa Supersapiens IRONMAN 2022 dal 17 al 19 settembre per poi proseguire dal 30 settembre al 4 ottobre con Triathlon Sprit Italiano maschile e femminile, il 2 e 3, dopo che già si sono svolti importanti eventi come l’Ecomaratona del Sale e la Granfondo del Sale. Inoltre il Festival Internazionale della Danza torna al Palazzetto dello sport a fine giugno per una settimana con circa tremila atleti.

Sport e Comunicazione

Il 15 giugno arriva, dopo un anno di sosta, la Mille Miglia. Dal 10 al 12 giugno torna lo Yamm Festival Yoga, mentre il prossimo weekend il 20 e 21 maggio si rinnova la Festa dello Sport. Sarà poi la volta del Vip Master a Milano Marittima a metà luglio. A fine dello stesso mese è in programma Across Me di Pelo di Giorgio, la traversata a nuoto del nostro Ironman; mentre KlediDance Desenzano per DiD MiMa Summer Edition, tornerà dal 25 al 28 agosto.

Intrattenimento

Si è già svolto il Festival Internazionale dell’Aquilone ad aprile sulla spiaggia di Pinarella e Primavera Marittima a Cervia. Dal 27 al 29 maggio si terrà la tradizionale cerimonia dello Sposalizio del Mare. Dal 31 maggio al 31 giugno si svolgerà “La Cozza in Festa” a Cervia. Mentre a Pinarella torna Summer Social, i cui appuntamenti saranno distribuiti tra giugno e agosto, in Piazzale Moneta a Pinarella. Una delle novità degli ultimi due anni della è il Comico a Tagliata, ed oltre a questo tant’è attività per i bambini durante il mese di luglio e agosto. Il 14 giugno verrà inaugurata la 50esima edizione di Cervia Città Giardino con alla presenza di Licia Colò. Il 22 giugno, 20 luglio e 18 agosto lo spettacolo di Paolo Cevoli alla Darsena del Sale. Dal 3 al 7 di agosto arriverà invece una nuova rassegna “Protagonisti Cervia”, qui parteciperanno noti personaggi nazionali del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. Il 10 agosto i tradizionali Fuochi di San Lorenzo presso la spiaggia libera. Il 14 agosto si terrà il consueto Compleanno di Milano Marittima 110 anni. Il 21 e 22 agosto torna Gustalibro. A fine agosto a Milano Marittima arriverà invece Simona Ventura e Giovanni Terzi, per una nuova loro rassegna. E poi a settembre, dal 1 al 4, Sapore di Sale nell’area dei Magazzini del Sale e a seguire, a chiudere la stagione, il tradizionale e amato Mercatino Europeo.

Eventi culturali

Il 5 giugno si chiuderà la mostra “Made in New York – Keith Haring e Paolo Buggiani. Dal 18 giugno fino al 14 luglio torna il Ravenna Festival con “Il Trebbo in Musica”. Il 10 e il 31 luglio torna Magma con grandi artisti internazionali (il programma verrà divulgato a seguito della conferenza del prossimo 23 maggio). Il 15 luglio sarà la volta di Elisabetta Sgarbi con "La Milanesiana". Dal 20 luglio al via “La Spiaggia ama il libro”, con numerosi appuntamenti con gli autori in varie parti del territorio, fino al Ferragosto con gli autori. Nell’ ultima settimana di luglio tornerà anche Filosofia sotto le Stelle. Dal 22 giugno al 21 agosto torna anche la Mostra organizzata da CNA Ravenna, curata da Claudio Spadoni.

Eventi musicali e intrattenimento Piazza Garibaldi

Infine, non mancheranno i grandi concerti e spettacoli nella centrale Piazza Garibaldi. Si parte il 29 luglio con Sangiovanni per poi arrivare al 31 luglio con l’internazionale Patti Smith. Il 5 agosto ci sarà lo spettacolo di Andrea Pucci.