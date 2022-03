Sinfonia di colori: un laboratorio artistico-emozionale per bambini

Sabato 2 aprile al Parco Teodorico di Ravenna si tiene un appuntamento per accogliere i bambini ucraini con un laboratorio artistico-emozionale. Un'iniziativa laboratoriale su Kandinskij per dipingere a tempo di musica, che l'associazione organizzatrice (Kid Lights) ha pensato di ampliare ospitando i bambini rifugiati dell'Ucraina. Parte del ricavato sarà utilizzato per offrire loro una merenda in gioco e compagnia.



Kandinskij scriveva che l’anima dei colori emette un richiamo musicale.Il laboratorio proposto da Kid Lights prende ispirazione dall’arte di questo famoso artista e, attraverso la lettura di un "racconto guida", condurrà i bambini in un laboratorio musicale e artistico. I bambini si lasceranno trasportare liberamente dalle proprie emozioni, creando opere d’arte meravigliose e uniche. Costo: 12 euro.