Sketch e comicità tra attori e pubblico con "Freak Out"

Domenica 8 agosto alle ore 20.30 sul palco della Rocca “T. Melandri” di Russi andrà in scena "Freak Out!", uno spettacolo comico in cui quattro attori guidati da un presentatore si cimentano in esercizi di improvvisazione teatrale. Gli attori, privi di scenografie e costumi, hanno a disposizione solo la loro fantasia e creatività per improvvisare storie sempre diverse e coinvolgenti.

Elemento fondamentale dello spettacolo è l’interattività con il pubblico, al quale verranno chiesti suggerimenti di titoli, parole, azioni. Gli spettatori vengono così coinvolti a “giocare” a distanza con gli attori, scegliendo la strada che vogliono far percorrere alle improvvisazioni anche mettendo in difficoltà gli attori stessi.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642, mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it