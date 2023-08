Gli Skiantos e Samuel dei Subsonica tra gli ospiti del Woodstock Beach Festival

Arriva come di consueto nella settimana di Ferragosto quello che è ormai uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate sulla spiaggia romagnola. Da lunedì 14 a venerdì 18 agosto, il Finisterre Beach di Marina di Ravenna organizza infatti il Woodstock Beach Festival, un happening che vedrà in calendario, per cinque serate consecutive, concerti live e dj set con ospiti di grande rilievo.

Si apre la sera di lunedì 14, alla vigilia di Ferragosto, con il reggae dei Banana Boat, ossia il due composto da Bruno Orioli (voce e chitarre) e Francesco “King Frisko” Plazzi (chitarra e voce), per un inizio di Festival immediatamente ritmato e irresistibile.

Poche ore dopo, all’alba di martedì 15 – esattamente alle 6 - l'ultimo dei suggestivi concerti all'alba del Finisterre per l’estate 2023. Il sole sorgerà accompagnando le note del cantante indie folk americano Casey Chandler, in arte Galapaghost.

La sera di Ferragosto, ecco un appuntamento davvero da non perdere: quello con la cult-band bolognese degli Skiantos, apprezzata da una schiera di ammiratori irriducibili fin dalla fine degli anni Settanta (gli album d’esordio, i mitici “Mono-Tono” e “Kinotto”, datano infatti rispettivamente 1978 e 1979). Ideatori e propagatori del genere, dello stile, nonché dell’aggettivo demenziale - che per loro stessa definizione significa un “cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, cretinerie, paradossi e colpi di genio” - anche dopo la scomparsa del front man Roberto “Freak” Antoni gli Skiantos hanno continuato imperterriti a produrre dischi sul filo dell’ironia, che è la loro chiave di lettura preferita.

La sera di mercoledì 16 agosto sarà invece animata da due dj set. In apertura Mattia Emme accompagnerà l'aperitivo e la cena, per poi lasciare spazio a Samuel: autore, compositore e membro dei Subsonica, una delle più importanti band della musica italiana alternativa, pop rock ed elettronica. Samuel ha intrapreso anche un'intensa carriera solista, con collaborazioni con moltissimi artisti, tour live e dj set.

Giovedì 17 agosto il Finisterre si riempie di atmosfere floreali a tema "figli dei fiori" con il Flower Power Party, animato da Jadi dj; in contemporanea, dalle 21.30, si esibirà sul palco di Marinara il trio composto da James Thompson, Mecco Guidi e Lele Veronesi, tre musicisti di grande esperienza che hanno calcato i palchi insieme a grandi artisti italiani ed internazionali.

Infine, venerdì 18 agosto il Festival si chiude con la musica d'autore di Pier Paolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Capovilla è un nome importante della scena rock indipendente italiana: cantante e bassista di uno dei gruppi seminali degli anni '90, gli One Dimensional Man, con loro ha suonato in una serie sterminata di concerti in Italia e in Europa, e ha pubblicato 5 album destinati a lasciare il segno nella storia del rock italiano più radicale e intransigente.