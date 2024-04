Al Rasi in scena "Le Volpi" con Antonella Attili, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato

"Le volpi" è il nuovo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci (compagnia CapoTrave) che andrà in scena il 13 aprile alle 21 al Teatro Rasi nell'ambito della Stagione dei Teatri e che sostituisce "Le vacanze", inizialmente previsto dal calendario (chi aveva il titolo incluso nel proprio abbonamento potrà utilizzare lo stesso biglietto conservando il medesimo posto).

In questo spettacolo i due autori continuano scandagliare la provincia italiana considerandola metafora del Paese. Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende che interessano i protagonisti della storia.

Davanti a un vassoio di biscotti vegani, si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi. La provincia italiana diventa la vera protagonista della vicenda, una sorta di microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. La corruzione è proprio questo concedere a se stessi lo spazio di una impercettibile eccezione. Come scrive Leonardo Sciascia nel suo romanzo “Todo modo”: “i grandi guadagni fanno scomparire i grandi principi, e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi”.

Le Volpi è uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci con Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Federica Ombrato, costumi Marina Schindler, suono Michele Boreggi, Lorenzo Danesin, luci Stefan Schweitzer, scena e regia Luca Ricci tecnico Piero Ercolani, Nicola Mancini produzione Infinito con il supporto di Regione Toscana, Ministero della Cultura, Argot Studio Roma, Biblioteca Al Cortile Roma.

Costo biglietti: intero 18 € | ridotto* 16 € | under 26 10 €. Per gli abbonati alla Stagione l'ingresso è 10 euro. I tagliandi si possono acquistare al Teatro Rasi in via di Roma 39 Ravenna, chiamando al numero 0544 30227. La biglietteria è aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento.