Da "Amici" al Teatro Rasi: Sofia Cagnetti al galà di Ravenna Danza

Il galà Ravenna Danza dedicato alla memoria di Loreta Alexandrescu Stein è l'omaggio che Ida, ente di formazione specializzato nella danza, intende rinnovare ogni anno in occasione del tradizionale stage Campus per celebrare il ricordo della maestra che ha formato durante la sua eccezionale carriera danzatori del calibro di Massimo Murru, Roberto Bolle, Mara Galeazzi, Marta Romagna solo per citarne alcuni e per anni preziosa docente dello stesso Campus estivo.

Il 13 luglio il Teatro Rasi ospiterà, oltre ai giovani danzatori che si esibiranno in coreografie create appositamente dai docenti del Campus Ida Jacopo Pelliccia (attore, cantante e performer di grande successo nonché protagonista di Billy Elliot musical tratto dall’omonimo film prodotto dal Teatro Sistina), Daniela Cipollone (direttrice dell’Urban Studio di Ancona e docente Ida) durante le classi di heels, Michael d’ Adamio (docente Ida per il Dipartimento di danza contemporanea) e Giorgia Trimoldi (danzatrice della Kc hip hop school) anche da giovani artisti di grande calibro.

In scena la giovane ballerina anconetana Sofia Cagnetti che ha saputo affermarsi con il suo entusiasmo contagioso e la sua versatilità e la straordinaria capacità di improvvisazione alla 23° edizione del programma televisivo Amici. Sofia, che ha mosso i primi passi nel mondo della danza presso l’Accademia Urban Studios, è una ballerina completa e versatile grazie allo studio approfondito di moltissime discipline anche se il suo stile preferito è l'hip hop. Prima di inseguire il suo sogno presso la Joffrey Ballet school di Chicago approderà a Ravenna danzando un meraviglioso assolo.

A rappresentare l’arte tersicorea di grande qualità italiana sarà Varvara Lobanova, di formazione scaligera, che interpreterà la variazione tratta dal terzo atto di Giselle. Fra i neo diplomati di quest’ anno presso la prestigiosa scuola di ballo milanese, Riccardo Cialfi e Stefania Bonta, interpreteranno un passo a due in stile contemporaneo firmato da Emanuela Tagliavia, regista e coreografa che collabora con prestigiosi Festival nazionali ed internazionali, l’opera e il cinema.

Il panel dei partecipanti si completa con l’intervento di due compagnie dall’ energia travolgente, Naima e l’Urban studio. La prima capitanata da Matteo Addino. danzatore coreografo ed insegnante di danza, da quattro anni al fianco di Milly Carlucci nella trasmissione Il Cantante Mascherato; la seconda diretta da Daniela Cipollone, docente IDA per i corsi di formazione di HEELS.

