"Sogni bambini" chiude la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di Brisighella

Ultimo appuntamento, giovedì 6 agosto alle ore 21,15 con l’edizione 2020 della rassegna Teatro Ragazzi al Borgo in via Spada a Brisighella. Ad andare in scena sarà il delicato e poetico spettacolo Sogni bambini, scritto e interpretato da Ferruccio Filipazzi, maestro della narrazione oltre che autore delle musiche e delle canzoni che saranno eseguite dal vivo.

Trama

Forse ci sono cose sugli alberi che gli adulti non riescono a vedere. Anzi, guardando bene, non sono cose, sono case, case costruite sugli alberi. Perché sugli alberi il cielo è più vicino. E le case sugli alberi si sa, le possono abitare solo i bambini. Installazioni sospese nell’aria che ricordano un tempo sospeso. Quando non è più giorno e non è ancora notte. Non vorresti mai andare a dormire. E il cuore, che batte così forte! Fuori è sempre più buio e pauroso. Eppure vorresti uscire, correre, forse volare. I sogni, nascono dai libri che si leggono prima di addormentarsi, prendono vita dalle ninne nanne che rimangono nelle orecchie prima di chiudere gli occhi, dai carillons che suonano e che stanno sul comodino e che, come le stelle, fanno diventare il buio meno buio e la paura meno paura.

Le case sugli alberi di solito le abitano solo i bambini, noi adulti possiamo solo costruirle e lasciare che vengano riempite di fantasia. Le installazioni sono lettini sospesi e lune e libri della buonanotte, le nuvole cuscini e le stelle piccoli abat-jour. Quando si diventa grandi solo l’alba e certi tramonti ti restituiranno sensazioni così. Fintanto che si è bambini la magia è nel sangue e sulla punta della lingua. Briciole, quasi niente al cospetto della fantasia bruciante, che fa paura quanto è potente e ardita. I sogni di un bambino sono la prova che la felicità esiste.

Ingresso gratuito. Posti limitati. È gradita la prenotazione telefonica (0546 21306, dal lun al ven ore 10-13).

Lo spettacolo andrà in scena – sia per il pubblico che per l’Artisti – nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

Info: 0546 994415 – 0546 81166 – 0546 21306

www.accademiaperduta.it