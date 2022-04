Sold out per Lillo e Greg al Masini: risate a teatro fra cavalli di battaglia e nuove gag

“Sold out” al Teatro Masini di Faenza per "Gagmen – Upgrade", il nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg che ripropone cavalli di battaglia e novità assolute della famosa coppia comica, in scena lunedì 2 maggio alle ore 21. L’esilarante scaletta attinge dal loro repertorio teatrale come da quello televisivo e radiofonico, portando sul palco sketch come “Che, l’hai visto?” o “Normal Man” (rubriche cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due), Lillo e Greg rispettivamente nei panni di intervistatore e padre distrutto dalla scomparsa del figlio, o ancora di due super eroi molto particolari!. Una miscela esplosiva che finalmente porta in teatro radio e tv in una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e molto attuale come solo Lillo e Greg sanno fare.