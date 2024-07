Maria Sole Sanasi e la musica di Raphael Gualazzi protagonisti alla Milanesiana

Il 13 luglio "La milanesiana", ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva in Piazza Garibaldi a Cervia con un nuovo appuntamento in collaborazione con Regione Emilia-Romagna. L’evento avrà inizio alle ore 21 con il prologo letterario della giornalista e autrice Maria Sole Sanasi D’Arpe.

Il suo intervento esplorerà il tema della timidezza e dei suoi opposti, sfidando l'idea comune che l'estroversione sia l'unico contrario della timidezza. Timidezza ed estroversione, invece, possono coesistere in una persona e la timidezza è fondamentale per la riflessione e l'analisi interiore, oltre a spingere verso una comunicazione più aperta.

Attraverso esempi di poeti come Leopardi e riflessioni su autori contemporanei, la giornalista e autrice farà emergere l'idea che la scrittura non sia solo un atto di mestiere, ma un'espressione etica profonda dell'individuo. La poesia diventa un medium dove il pensiero si libera dalla mente per prendere vita propria.

Segue il concerto di Raphael Gualazzi con la ForliMusicaOrchestra, diretta dal Maestro Stefano Nanni, con la partecipazione di Danilo Rossi alla viola. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-maria-sole-sanasi-darpe-raphael-gualazzi-forlimusica-orchestra-917353427797?aff=ebdsoporgprofile.

Quest’anno "La Milanesiana", festeggia 25 anni con un’edizione straordinaria che dal 20 maggio attraversa l’Italia concludendosi il 9 agosto a St. Moritz in Svizzera, unendo letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. Il tema del 2024 è la timidezza (e i suoi contrari), l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo, e i mondi degli altri, invece di farsi risucchiare in un turbine di attività e stimoli, rischiando di perdere di vista ciò che è veramente importante. Ma anche i suoi contrari, l’istrionismo e l’estroversione.