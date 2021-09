Solidarietà, premi e video: torna in piazza la Festa del Volontariato

Come ogni anno la Consulta del Volontariato organizza nel mese di settembre la Festa del Volontariato in Piazza del Popolo a Ravenna giunta quest’anno alla 33esima edizione. Il titolo della giornata di sabato 18 settembre sarà il “Volontariato nel Tempo della Ripresa e della Resilienza” che, come spiega il neo eletto Presidente Christian Rivalta, “vuole sottolineare la forza che caratterizza il nostro essere nelle attività quotidiane, anche se fortemente provate in questo periodo difficile”.

L’avvio della Festa è alle 9.30 con l’inaugurazione e saluto autorità. Alle 10.00 le Associazioni occuperanno la piazza con un “Flash Mob” in postazioni fisse con la presenza di due volontari “equipaggiati” di un proprio totem informativo. Alle 10,30 ritorna la premiazione “Cittadina e Cittadino Solidale 2021”, istituito dalla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna ODV e giunto alla 7a edizione, che quest’anno vedrà premiare 28 volontari appartenenti a 18 Associazioni del territorio ravennate; quest’anno è stato, inoltre, istituito un premio speciale ai giovani volontari under 25.

Novità del 2021: nella piazza sarà allestito uno spazio dedicato alle associazioni, una piazzetta della solidarietà, in cui si svolgeranno video interviste per valorizzare le attività del Terzo Settore. I video realizzati saranno consultabili sui canali social delle associazioni coinvolte e sui siti della Consulta del Volontariato di Ravenna e di Comunità Romagna.