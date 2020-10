Sono gli animali i protagonisti della mostra "Magnifiche presenze" di Cinzia Baccarini

Magnifiche presenze è la mostra personale di Cinzia Baccarini in esposizione nella vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo fino al 30 novembre. Soggetti delle opere, acquerelli ed ecoline, sono gli animali.

"Questa del 2020 – racconta l’artista – è stata una primavera anomala che mi ha permesso di passare molto tempo in casa e condividere la quotidianità con le mie due cagnoline tanto affettuose e adorabili. Sentirmi così vicina a loro mi ha dato lo stimolo per dipingere altri esseri del mondo animale (lupi, farfalle, cani, gufi) trasportata da emozioni e visioni a volte anche contrastanti. In quel momento così particolare la mia è stata come una sorta di ricerca di contatto costante con la natura tramite carta, pennelli e colori. In mostra una piccola parte del risultato del mio lavoro".

Cinzia Baccarini disegna fin da bambina e coltiva nel tempo questa passione fino a laurearsi all’Accademia di belle arti di Ravenna. Negli anni a seguire espone in collettive e qualche mostra personale. Frequenta corsi di illustrazione. Il suo linguaggio pittorico si concreta in un gesto liberatorio spontaneo e talvolta non controllato, unito a un uso sapiente del colore, sempre studiato e mai casuale, che dà vita a creazioni armoniose e multicolori. Predilige da sempre la tecnica dell’acquerello ma nell’ultimo anno scopre le ecoline grazie alle quali riesce a dare vita nelle sue opere a un mondo pieno di sfumature e leggerezza.