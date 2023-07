I Sonohra portano le hit degli anni 2000 sulla spiaggia ravennate

Il “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour” dei Sonohra prosegue nella tranche estiva con la tappa che vedrà il duo scaligero esibirsi, sabato 15 luglio, durante la serata "Tieni il Tempo Party", al Marina Bay di Marina di Ravenna. Nel corso della serata, tutta all’insegna della musica degli anni Duemila, i fratelli veronesi Luca e Diego Fainello si esibiranno in uno showcase nei loro successi del passato tra cui “L’ Amore”, la storica hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale aggiudicandosi la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008 e che dopo 15 anni li ha premiati con il Disco d’Oro.

Non mancheranno poi le cover più commentate dai fan all’appuntamento settimanale sui social di #Civico6. Il “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour” dei Sonohra promette un tuffo negli anni 2000, gli anni dei loro esordi artistici, con una scaletta tutta da cantare a squarciagola, rivolta sia alla generazione cresciuta con “Love Show” e “Seguimi o uccidimi” nelle cuffiette dell’mp3, sia ai nuovi fan sempre più incuriositi da questa nuova era dei Sonohra, la cui maturità artistica di oggi si apre al sound delle loro origini pop e rock. Apertura del locale: ore 23:30. Modalità di ingresso: ridotto a 10 euro con drink in lista, intero 15 euro con drink alla cassa e promo over 25 con ingresso agevolato a 10 euro con consumazione valido per tutta la notte. Prenotazioni aperte al 351.6473316