Sophia: torna il festival “Filosofia sotto le stelle”

Sophia, la “saggezza” in greco, non è qualcosa che si raggiunge una volta per tutte, ma richiede uno sforzo costante per coltivare una mente aperta, imparare dagli errori e adattarsi ai cambiamenti. È proprio “Sophia, la saggezza che accompagna la vita” il tema della 19esima edizione di “Filosofia sotto le stelle, il classico dell’estate che porta a Cervia filosofi, scrittori e poeti in dialogo sui temi del nostro tempo, in programma dal 22 al 27 luglio. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale “L’Agenda filosofica” in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, quest’anno si arricchisce ulteriormente con i progetti Comunità di Ricerca, DanzaSofia e Danza Essenza. Il calendario prevede 4 Lezioni Magistrali, 5 Café Philo in collaborazione con la Nuova Darsena del Sale, e una serata di Teatro Filosofico.



LEZIONI MAGISTRALI E TEATRO FILOSOFICO

Sarà Piazza dei Salinari a fare da quinta alle Lezioni Magistrali e al Teatro Filosofico che andranno in scena alle 21.30. La prima lezione, il 22 luglio, vedrà dialogare sulla saggezza il filosofo Umberto Curi e la storica e scrittrice Carmen Pellegrino; il 23 luglio sul palco saliranno Rocco Ronchi e il poeta e performer Roberto Mercadini; il 24 sarà la volta del filosofo Simone Regazzoni e della poetessa Rosita Copioli; il 25 luglio a declinare il multiforme concetto di Sophia saranno il filosofo e musicista jazz Massimo Donà e il filosofo e teologo Piero Coda. Il 26 luglio, sempre alle 21.30, il palco accoglierà il Teatro Filosofico della compagnia Blusclint, nata dall’incontro di Paolo Faroni e Massimo Canepa. La compagnia porta in scena “Martin H. Le mani di Hitler”, una pièce in cui sul banco degli imputati sale il filosofo ed ex rettore nazista Martin Heidegger in un dialogo serrato con una sua ex allieva che mette in scena lo scontro tra la verità della storia e la verità della filosofia.

Tutti gli incontri sono presentati dal giornalista Massimo Previato.



I CAFÉ PHILO E LA COMUNITÀ DI RICERCA

Accanto alle prestigiose Lezioni Magistrali, il festival ripropone la formula consolidata dei Café Philo e la nuova iniziativa della Comunità di Ricerca. I Café Philo, veri e propri laboratori di filosofia, in cui si potrà intervenire in un confronto libero sui temi in calendario, si svolgeranno dalle 18.30 alle 20 (dal 23 al 27 luglio) alla Nuova Darsena del Sale e saranno condotti da Enzo Novara e Monica Daccò. Gli incontri della Comunità di Ricerca, condotti dalla psicologa e counselor filosofica Ada Moretti - esercizi per l’apertura mentale e il confronto con pensieri ed opinioni differenti - si svolgeranno il 26 luglio alle 24 presso lo stabilimento balneare Bagno Conchiglia 186 di Cervia e il 27 luglio alle 20 alla Nuova Darsena del Sale.

I LABORATORI DANZASOPHIA E DANZA ESSENZA

Sophia è anche invito all’ascolto dei gesti, delle emozioni e delle sensazioni come ricerca di equilibrio tra corpo e mente. Questa edizione del festival si arricchisce quindi con i laboratori DanzaSophia e Danza Essenza - pratica filosofica attraverso il movimento danzato - guidati dalla counselor filosofica Lidia Soverini e dalla ricercatrice spirituale Francesca Ollìn Vannini.

DanzaSophia si svolgerà il 22 luglio alle 23.30 nella Piazza dei Salinari e il 23 alle 20 sempre nella Piazza dei Salinari. Danza Essenza si svolgerà il 23 luglio alle 8.30 presso lo stabilimento balneare Conchiglia 186 di Cervia.

“Siamo contenti di poter rinnovare la collaborazione con il Comune di Cervia per questo festival che è ormai un classico dell’estate cervese – dice Alberto Donati, ideatore e organizzatore del Festival -. Sophia è ricerca consapevole della profonda trama del vivere e delle sue molteplici sfaccettature. Ognuno di noi ha il potenziale per coltivare la saggezza e per contribuire alla propria crescita e all'evoluzione della società nel suo insieme. Per questo abbiamo pensato di dedicare il festival proprio al concetto di Sophia, una guida preziosa che ci aiuta a vivere una vita più significativa, più profonda e libera.”



“La collaborazione con Agenda Filosofica è una delle più longeve e prestigiose fra quelle che l'amministrazione comunale ha in essere – sottolinea Cesare Zavatta, assessore alla cultura del Comune di Cervia –. Filosofia sotto le Stelle è un evento che valorizza ulteriormente l'offerta turistico-culturale dell'estate cervese e la rende più attraente agli occhi di un pubblico di alto livello. I grandi nomi del pensiero filosofico nazionale che si alterneranno nella rassegna offriranno a turisti e residenti un intrattenimento di primissima qualità.”



L’ingresso agli eventi di “Filosofia sotto le stelle” è gratuito. In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno al teatro comunale di Cervia “Walter Chiari”. Per ulteriori informazioni https://www.agendafilosofica.it/edizione-2023/ https://www.facebook.com/agendafilosofica