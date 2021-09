Sorprese e pezzi unici tra le bancarelle della Pulce d'Acqua

Nuovo appuntamento con il “vintage” alla Darsena di Ravenna: il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua” è in programma domenica 26 settembre, dalle 8.30 alle 18.30.La data assume un valore particolare: infatti si svolge in questa giornata la Pink RAnning, manifestazione podistica dove sport e diritti su uniscono nel nome della parità di genere, organizzata da Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa. Il Centro antiviolenza, punto di riferimento sul territorio, celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario; è nato da un gruppo di volontarie, determinate a combattere la violenza contro le donne. La Pink RAnning si snoderà su due percorsi tra la Darsena di Città e il Parco Teodorico, attraversando anche la “La Pulce d’Acqua”: per l’occasione i banchi si coloreranno con un tocco di rosa, testimoniando la vicinanza all’iniziativa.

“La Pulce d’Acqua”, la fiera del riciclo, consente a tutti di acquistare a prezzi contenuti libri, bijoux, oggettistica, giochi. Tra i banchi del mercatino non è raro trovare pezzi unici, storici e riannodare il filo dei ricordi, facendo un tuffo nel passato e rivivendo la tradizione, anche attraverso oggetti simbolo della Romagna. La “nuova vita” delle cose passa anche dall’abbigliamento: abiti e accessori riscuotono sempre interesse, molto ricercati ad esempio gli occhiali “vintage”. Ma non solo: grande interesse riscuotono foto d’epoca e cartoline, che riproducono attimi della vita di un tempo. Paesaggi, scorci delle città, dettagli spesso perduti. Un vero e proprio tuffo nella storia del territorio, dal fascino innegabile.