Sospesi gli incontri de "Il Tempo Ritrovato"

L'aumento dei contagi mette in pausa la rassegna "Il Tempo Ritrovato". La decisione, come spiegano gli organizzatori, arriva "su richiesta del Comune, in seguito alle indicazioni arrivate ieri sera (giovedì 22 ottobre) dal MiBACT".

Pertanto viene sospesa la seconda parte degli incontri della rassegna che si tiene negli spazi della Classense fino a quando le condizioni non cambieranno. "Gli incontri - precisa lo staff della rassegna - verranno recuperati appena possibile in diverse modalità".