Sostenibilità e avventura: parte l'escursione fra spiaggia e pineta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La Pro Loco Lido di Dante in collaborazione con A.I.G.S l’Associazione Italiana Guide Sopravvivenza e il progetto R.O.C. Romagna Outdoor Camp presenta una serie di esperienze per tutti gli appassionati di outdoor ed avventura. L'appuntamento è domenica 10 aprile con Trekking Breakfast, una camminata in natura. Ritrovo alle 8:30 nella piazza di Lido di Dante.

Età minima dei partecipanti 6 anni. Quote: singolo 20€, soci Proloco Lido di Dante 17€. Per info e prenotazioni: prolocolidodidante@gmail.com - 339 5884407.