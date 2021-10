Sostenibilità e beneficenza: una pedalata solidale a favore dell'Istituto oncologico romagnolo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

I Lions Club di Ravenna, Host, Bisanzio, Dante Alighieri e Romagna Padusa, in collaborazione con Fiab Ravenna, organizzano per domenica 24 ottobre una “Pedalata Solidale“, aperta a tutti i cittadini, finalizzata a promuovere la mobilità ciclabile e a raccogliere fondi a favore dei nuovi progetti dell'Istituto Oncologico Romagnolo per la città di Ravenna.

L'iscrizione e la partenza sono previste alle ore 9,30 presso lo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna. Alla manifestazione prenderanno parte Andrea e Sofia Collinelli, campioni di ciclismo. Il percorso, lungo la ciclabile del mare e la ciclabile del lungomare, è diretto a Marina di Ravenna al Centro dei carabinieri per la biodiversità, con visita guidata al Centro di recupero delle tartarughe terrestri e alla Pineta naturale di Marina di Ravenna.

Successivamente al Bagno Baloo di Punta Marina ci sarà il pranzo conviviale aperto a tutti gli iscritti. La pedalata di 25 Km è agevole per tutti, adatta per ogni tipo di bicicletta ed è previsto l'accompagnamento del gruppo da parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Ravenna.