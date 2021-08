Sostenibilità, femminilità e fantasia: anche in Romagna scatta la Fancy Women Bike Ride

In occasione della settimana europea per la mobilità sostenibile, la Proloco Riviera dei Pini promuove la pedalata Fancy Women Bike Ride: un evento mondiale indipendente organizzato da donne per le donne, all'insegna del rispetto e della visibilità sulla strada e nella società. Il 19 settembre alle ore 16 dall'Infopoint Riviera dei Pini le donne in bici agghindate con fiori e palloncini sfileranno da Tagliata al lungomare di Cervia promuovendo una domenica senza auto all'insegna di una mobilità sostenibile ed ecologica.

Nata a Izmir in Turchia nel 2013 da un gruppo di amiche, la Fancy Women Bike Ride ha contagiato in pochi anni 150 città usando il 'semplice' passaparola. Da Washington a Baku, passando per Rotterdam, Berlino, Lione, Edimburgo e Londra, la Fancy Women Bike Ride porta migliaia di donne in strada per pedalare assieme su un percorso breve e alla portata di tutte.

Poche e semplici le regole, valide per tutte le città che aderiscono all'evento gratuito: le protagoniste devono vestirsi in modo colorato, esagerato, decorato e fantasioso; decorare la propria bicicletta, pedalare e posare davanti ai fotografi. E infine, salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata. Non occorre prenotazione.