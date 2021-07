Sottovesti, camicie e mutande: in vetrina la biancheria intima d'altri tempi

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30, fino al 20 luglio, la mostra dal titolo: “Una signora dell’800’”, esposizione di una collezione privata di biancheria femminile dell’Ottocento e dell’inizio 900’ della collezionista ravennate Manuela Valerio Tenti.

L’esposizione è dedicata alla biancheria intima prodotta negli anni che rivoluzionarono la moda femminile, dal 1850 agli anni 30’ del ventesimo secolo, biancheria che veniva confezionata da importanti sartorie o da sarte personali delle classi più abbienti. Le maggiori e importanti sartorie avevano sede a Parigi e, in Italia, a Torino, Napoli e Milano, che attraverso la diffusione dei cataloghi ricchi di immagini, vendevano i loro capi in tutta Europa.

In particolare osserviamo in mostra i cosiddetti mutandoni dell’epoca, fermati in vita da una fettuccia e lunghi fino alle ginocchia, sottovesti abbinate alla camiciola, camicie da notte. Con l’avvento del nuovo secolo si avrà un deciso aggiornamento della biancheria intima femminile, che verrà confezionata con tessuti più morbidi (seta), abbandonando la necessità di adattarla alle forme degli abiti, così come avveniva nell’Ottocento.