Soul e melodie immortali con Sara and the Backbeat

Domenica 9 agosto, ore 22, al Bagno Kuta di Punta Marina prende vita un'altra serata di musica con Spiagge Soul.

Sara Zaccarelli presenta Sara and the Backbeat: tre artisti e un cuore solo, che si riempie, in questo viaggio, della solarità e della bellezza delle melodie immortali delle canzoni classiche degli Dei del Soul, tra cui Salomon Burke, Otis Redding, Curtis Mayfield e Aretha Franklin, di un tocco di spirito interpretando Eartha Kitt fino al rock ’n' roll di Tina Turner.

La Cadillac su cui viaggia l’eclettica voce di Sara Zaccarelli è formata da un duo trascinante e creativo che vede Enri Zavalloni all’hammond e tastiere e Matteo Monti alla batteria.