Soundscreen festival: vincono "Me and the Beasts" di Nico Manzano e la regista Yuksel Abalioglu

La settima edizione di Soundscreen Film Festival, la manifestazione cinematografica interamente dedicata alla musica, è giunta al termine. Domenica 2 ottobre è andato in scena l'ultimo atto del festival organizzato dall'associazione culturale Ravenna Cinema. Durante la cerimonia di chiusura, la giuria del Concorso Internazionale per Lungometraggi (composta dallo scrittore Stefano Bon, dal musicista Luca Maria Baldini e dal giornalista Iacopo Gardelli) ha assegnato tutti i premi del concorso.

Il Premio Miglior Film Lungometraggio va a "Me and the Beasts" di Nico Manzano “per il grande valore estetico di quest'opera prima che riesce a raccontare senza cadere nel didascalico la situazione del Venezuela di oggi utilizzando il percorso di un musicista; con particolare apprezzamento per l'autore nella doppia veste di regista e compositore”. Il Premio alla Miglior Regia è stato assegnato a "Maffy's Jazz" di Deniz Yuksel Abalioglu “per la grande capacità di catturare in modo poetico la solitudine di un artista e per raccontare come il jazz valichi qualsiasi confine geografico e si contamini ovunque senza perdere mai la sua forma originaria”.

Assegnanto al film di Nico Manzano anche il Premio Maurizio Principato al Miglior Contributo Musicale “per la riuscita relazione tra immagini e suono, per la qualità musicale che richiama la sonorità di autori come Beach House, Nicolas Jaar e Devendra Banhart e per la valorizzazione, in chiave contemporanea, del patrimonio musicale venezuelano”. La Menzione Speciale della Giuria è andato a "Requinto" di Bahador Zamani “per la forza delle immagini al servizio di una storia di straordinaria attualità, dove il talento femminile si oppone all'assurdità delle regole del regime iraniano”. Inoltre il voto del pubblico Soundscreen 2022 ha attribuito il Premio al Miglior Film Cortometraggio a: Work it Class! di Pol Diggler.