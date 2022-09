Space weather: che tempo fa sul sole? Appuntamento mensile col Gruppo Astrofili

Giovedì 8 settembre torna l'appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi). L'incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la quindicesima puntata della serie "Usciamo a Riveder le Stelle".



Dalle 21:00 conferenza "Space Weather: Che Tempo Fa Sul Sole?" a cura di Maurizio Marsigli, geologo e socio del Gruppo Astrofili.

Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21:00, all'indirizzo

https://youtube.com/astrofaenza/live

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all'indirizzo

https://youtu.be/0mX2WhUzObg



A seguire, dalle 22:00, condizioni meteo permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi a disposizione dell'associazione.



Ingresso libero. Per motivi organizzativi, per partecipare dal vivo è gradita la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it



Space Weather: Che Tempo Fa sul Sole?

Sulla superficie del Sole avvengono fenomeni, legati al suo campo magnetico, osservabili dalla Terra, e che provocano effetti in tutto il Sistema Solare. Possono causare malfunzionamenti alle missioni spaziali e ai satelliti artificiali, ed i fenomeni più energetici possono dare problemi anche sulla Terra.



Maurizio Marsigli, geologo e astrofilo appassionato di osservazione del Sole, descriverà questi fenomeni spiegando come si osservano, quali effetti possono produrre, e perché è importante sorvegliare il Sole.