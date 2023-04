Spasso in Ravenna, venerdì la "Caccia la Coniglio di Pasqua"

Una nuova iniziativa pensata per animare e valorizzare ancor di più il centro storico anche nel periodo pasquale, solitamente già affollato da visitatori e turisti che raggiungono la Romagna approfittando del periodo festivo.

E proprio per contribuire all’attrattività del cuore di Ravenna coinvolgendo gli esercizi commerciali il Comitato Spasso in Ravenna, che opera per la promozione del centro sotto l’egida dell’Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria locali CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, ha organizzato una nuova iniziativa indirizzata a famiglie e bambini.

Venerdì 7 Aprile, dalle ore 15 alle 18.30 sarà “Caccia al Coniglio di Pasqua” per tutti i bambini iscritti. L’associazione Tralenuvole organizzerà infatti una grande caccia al tesoro in versione pasquale, con gli indizi disseminati tra i punti vendita del centro storico aderenti a Spasso in Ravenna. Ritrovo in Piazza Andrea Costa, dove sono previsti anche laboratori a tema e trucca bimbi per colorare ulteriormente una giornata di festa. Al termine dell’iniziativa il Mercato Coperto, partner dell’evento, offrirà a tutti i bambini iscritti un bel dono.

“Ancora una volta – spiega Gianna Ghirardini, presidente del Comitato Spasso in Ravenna – abbiamo pensato di coinvolgere le famiglie che giungeranno in città nel periodo festivo, ma anche tutte quelle che abitano nel territorio e che vorranno riscoprire il centro storico in una veste festosa e diversa a poche ore dalla Pasqua. Ringraziamo sin d’ora gli esercenti che hanno dato la loro disponibilità per la riuscita di questa iniziativa. Così come vogliamo esprimere la nostra felicità per tutti coloro che stanno contribuendo in maniera significativa alle proposte del nostro gruppo di lavoro, pensate insieme alle associazioni di categoria ed al Comune di Ravenna per ampliare ulteriormente le occasioni di sviluppo e promozione del cuore di una città così bella e che dimostra ogni giorno una naturale propensione all’accoglienza”.

Per iscrivere i bambini alla “Caccia al coniglio di Pasqua” il link è il seguente: https://gest.associazionetralenuvole.it/cre/survey.php?survey=5.

Quota di partecipazione Euro 5,00 a bambino.