Spazio al post-punk con la band Gomma

Venerdì 26 agosto, ore 21.30, due belle band italiane arrivano all’Hana-Bi di Marina di Ravenna per presentare i loro nuovi lavori. Sono i campani Gomma, il cui post-punk dai rimandi anni ’90 è stato recentemente incarnato nel terzo album, “Zombie Cowboys”, che suoneranno per la prima volta live sulla spiaggia dell’Hana-Bi. I Marrano sono invece nati nella vicina Cesena e qualche mese fa hanno dato alle stampe un nuovo singolo, “Pover diavoli”. Ingresso libero.

I Gomma sono Ilaria, Giovanni, Matteo e Paolo, e suonano un post-punk cupo ed emotivo, ricco di suggestioni nineties. Nascono in provincia di Caserta a inizio 2016 e in pochi mesi registrano e pubblicano un disco: “Toska”, il risultato delle loro vite e delle loro contaminazioni musicali, cinematografiche e letterarie. A novembre 2017 pubblicano “Vacanza”, un EP d’intermezzo prodotto al Red Bull Studio Mobile fatto di quattro piccoli quadretti di rapporti interpersonali concepiti durante le varie pause dal lungo tour in quel lasso di tempo che i Gomma definiscono “vita vera”. “Sacrosanto” è il loro secondo album in studio, uscito a gennaio 2019, lavoro che li ha portati in un lungo tour di un anno nei maggiori live club e festival della penisola. A seguito dell’emergenza sanitaria la band si prende poi un periodo di iato e silenzio social nel quale realizza e pubblica “Zombie Cowboys”, il nuovo album che presenteranno sulla spiaggia dell’Hana-Bi.

I Marrano sono Andrea, Daniele e Nicola e si formano nell’estate del 2015. Nello stesso anno pubblicano il loro primo EP omonimo, che gli permette di fare le loro prime esperienze live in giro per l’Italia. Nel settembre del 2017 rilasciano il primo album, “Gioventù spaccata”, registrato in presa diretta allo Stonebridge Studio di Cesena. Il disco sarà supportato da un lungo tour live che vedrà aperture ad artisti del calibro di Ministri, Andrea Laszlo De Simone, Gazebo Penguins, Havah e tanti altri. Il 2020 è l’anno di “Perdere”, secondo disco della band, uscito in collaborazione con Altini Cose e Floppy Dischi, anticipato dai due singoli “Golf” e “Blue Whale”. Nel marzo 2022 esce il nuovo singolo “Poveri Diavoli”, registrato presso lo Stonebridge di Cesena e prodotto da Davide “Divi” Auteliano dei Ministri.